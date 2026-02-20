Закрыть
Суд обязал администрацию Балезинского района организовать регулярную уборку контейнерных площадок

16:53, 20 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Балезино\n#Удмуртия\n#мусор\n#Роспотребнадзор
Источник фото: ИА «Сусанин»
Жители жаловались, что мусор вывозят не вовремя и он распространяется по посёлку.

Балезино. Удмуртия. Администрацию Балезинского района обязали контролировать чистоту контейнерных площадок в посёлке. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

В 2025 году жители Балезино неоднократно жаловались, что в их посёлке не вывозят мусор вовремя, а также машины распространяют ТКО по территории села. В результате обращений были проведены контрольно-надзорные мероприятия.

Сотрудники Роспотребнадзора установили, что собственник контейнерных площадок нарушил обязательные требования санитарного законодательства. Поэтому в адрес администрации Балезинского района направили предостережение, что контейнерные площадки нужно содержать в чистоте, крупногабаритный мусор вывозить по мере его накопления, и нельзя допускать, чтобы отходы вываливались из баков. Но муниципалитет не принял соответствующих мер по устранению нарушений.

Балезинский районный суд обязал администрацию обеспечить организацию и проведение регулярной уборки контейнерных площадок, исключить возможность попадания отходов из баков на площадки, обеспечить вывоз крупногабаритных и не крупногабаритных отходов по мере их накопления. Всё это нужно сделать до 31 января 2026 года. 

