Ижевск. Удмуртия. В Управлении Роспотребнадзора по Удмуртии рассказали жителям, на что стоит обращать внимание, чтобы не прогадать с новогодним подарком.

Во-первых, граждан просят не забывать о маркировке «Честный знак».

«Многие товары в нашей стране маркируются специальным QR-кодом. Если кода нет, то товар нелегальный и, возможно, поддельный. Если код есть, то с помощью специального приложения «Честный знак» потребитель может навести камеру телефона и узнать всю информацию о производителе и о товаре», — рассказывает главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Виктория Мельникова.

Во-вторых, рекомендуется приобретать товары в местах организованной торговли, например, в торговых центрах. Необходимо удостовериться в благонадёжности как производителя, так и продавца. У продавца должно быть указано фирменное наименование, юридический адрес лица и режим его работы.

В-третьих, необходимо проверять целостность упаковки, а также информацию о товаре. На товаре должно быть указано: наименование и адрес изготовителя, страна и дата производства, условия хранения и эксплуатации, гарантийный срок, размер и объём, состав, срок службы или годности.

«Срок годности определяется по наиболее скоропортящемуся продукту в наборе, поэтому выбирайте сладкий подарок с максимально свежими изделиями», — говорится в сообщении.

В случае покупки в интернете, необходимо изучить отзывы на товар. Рекомендуется заказывать товары только у официальных продавцов и дилеров. Также необходимо обращать внимание на цену, так как недобросовестные продавцы заманивают клиентов с помощью заниженной цены.

При покупке сладких товаров необходимо изучить этикетку, на ней должны быть указаны: наименование продукта; состав; количество; дата производства; срок годности; условия хранения, включая рекомендации после вскрытия упаковки; информация о производителе или индивидуальном предпринимателе, а также об импортере; рекомендации и ограничения по использованию, особенно если это может повлиять на здоровье потребителей; показатели пищевой ценности; информация о наличии генетически модифицированных компонентов; знак обращения продукции на рынке стран Таможенного союза.