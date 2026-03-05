Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии в преддверии 8 марта напомнили, на что нужно смотреть при выборе живых цветов. Правилами делится Управление Роспотребнадзора по республике.

При покупке живых растений нужно обращать внимание на стебель.

«Он не должен быть слишком сухим. Хорошим признаком свежести является наличие так называемой «рубашки» или «рубашечного листа». Это нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон», — говорится в сообщении.

Помимо этого стоит смотреть на степень раскрытия бутона — лучше всего выбирать полураскрытые цветы. При этом лепестки должны быть эластичны — если осторожно отогнуть лепесток, он должен легко вернуться на место и принять прежнюю форму.

Необходимо обратить внимание и на искусственные украшения на бутоне. В Управлении предупреждают, что их наличие может свидетельствовать о попытке отвлечь внимание от несвежести букета.

В Роспотребнадзоре также дали советы, как сохранить купленный букет на более долгий срок. Для этого необходимо:

— Не оставлять его надолго без воды и сразу после покупки поставить букет в вазу.

— Исключить резкие перепады температур. Если букет куплен в холодную погоду, не спешите заносить их в теплую комнату.

— По дороге к месту назначения цветы надежно укрыть от ветра и осадков.

— Обработать стебли перед тем, как поставить цветы в вазу.

— Удалить нижние листья — как подсохшие, так и свежие.

«Не ставьте в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений. Наоборот положительно влияет на цветы соседство с веткой туи. Дольше сохранить свежесть роз, тюльпанов и гвоздик поможет глюкоза – добавьте щепотку сахара в воду, в которой стоят цветы», — отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Удмуртии.