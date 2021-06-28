Пять пациентов с коронавирусом скончались в Удмуртии

В республике выявили 91 новый случай заражения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончались еще пять пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Мужчине было 72 года, женщинам — 62, 67, 68 и 70 лет. На утро 28 июня в республике выявили 91 новый случай заражения ковидом. Среди заболевших 5 детей до 14 лет и 12 человек старше 65 лет.

Так, 46 больных ковидом обнаружили в Ижевске, по 10 – в Глазове и Можге, 7 – в Сюмсинском районе, по 3 – в Завьяловском и Воткинском районах, по 2 – в Игринском, Кизнерском и Можгинском районах, по одному случаю — в Сарапуле, Увинском и Шарканском районах.

В настоящее время 2 428 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 461 – средней степени тяжести, 76 – в тяжелом.