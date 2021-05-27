43 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии

54 пациента находятся в тяжелом состоянии.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб в группе в соцсети «ВКонтакте».

Среди заболевших четверо детей до 16 лет и шесть человек старше 65 лет. Диагноз подтвердился у 20 жителей Ижевска, 6 жителей Глазова, 5 жителей Ярского района, 4 жителей Сарапула, 3 жителей Воткинска. По 2 случая в Увинском и Красногорском районах, 1 – в Воткинском.

41 человек выздоровел.

Из тех пациентов, кто сейчас находится на лечении, 2 365 в удовлетворительном состоянии, 300 – в состоянии средней степени тяжести, 54 – в тяжелом состоянии.