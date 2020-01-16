В 2019 году число заразившихся коклюшем выросло в 3,6 раза по сравнению с 2018 годом.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии стали чаще болеть корью, коклюшем и мышиной лихорадкой. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

В 2019 году число заразившихся коклюшем выросло в 3,6 раза по сравнению с 2018 годом. К врачам обратились 166 человек, в том числе 144 ребенка. Также в регионе зарегистрировали 13 случаев кори (в 2018 году было 7 случаев).

В 1,7 раза участились факты выявления энтеровирусной инфекции, 9 907 человек заболели ветряной оспой (на 19% больше, чем в 2018 году). Кроме того, на 11% чаще стали обращаться заразившиеся педикулезом.

Специалисты отмечают: в республике остается напряженной ситуация с природно-очаговыми инфекциями. Так, заболеваемость мышиной лихорадкой (ГЛПС) выросла в 1,8 раза – медпомощь понадобилась 1 121 взрослому и 41 ребенку. На 8% увеличилось число заразившихся клещевым энцефалитом (57 случаев).