В Ижевске это учреждения №28, 68 и 57.

Ижевск. Удмуртия. Четыре школы Удмуртии закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Об этом журналистам рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Наталья Матюшина.

В Ижевске закрыли образовательные учреждения №28, 68 и 57. Также в список попала школа в Селтинском районе. Кроме того, на сегодняшний день закрыты 38 классов в школах и 58 групп в детсадах.

Всего на пятой неделе 2019 года зарегистрировано почти 15 тыс. заболевших, из которых 50% - в Ижевске. У 70 человек выявили грипп. Все пациенты не были привиты.

По словам Натальи Матюшиной, в Удмуртии отмечается высокий темп роста заболеваемости ОРВИ - 25-30%.

Кроме того, повысилась заболеваемость пневмонией - за четвертую неделю с пневмонией зарегистрировано 300 человек.