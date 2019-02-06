В Ижевске это учреждения №28, 68 и 57.
Ижевск. Удмуртия. Четыре школы Удмуртии закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Об этом журналистам рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Наталья Матюшина.
В Ижевске закрыли образовательные учреждения №28, 68 и 57. Также в список попала школа в Селтинском районе. Кроме того, на сегодняшний день закрыты 38 классов в школах и 58 групп в детсадах.
Всего на пятой неделе 2019 года зарегистрировано почти 15 тыс. заболевших, из которых 50% - в Ижевске. У 70 человек выявили грипп. Все пациенты не были привиты.
По словам Натальи Матюшиной, в Удмуртии отмечается высокий темп роста заболеваемости ОРВИ - 25-30%.
Кроме того, повысилась заболеваемость пневмонией - за четвертую неделю с пневмонией зарегистрировано 300 человек.
Сусанин / Гирлянды из чеснока - Статьи
Как не "подхватить" грипп, как его распознать и что делать, если всё же болезнь вас настигла, "Сусанину" рассказала врач Республиканской клинической инфекционной больницы Ирина Бастрикова. Грипп - это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и поражающее верхние дыхательные пути. Причины Грипп вызывают вирусы трех типов - А, B и C.