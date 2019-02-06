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Четыре школы Удмуртии закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

10:30, 06 февраля, 2019
Анна Торхова
10:30, 06 февраля, 2019
Анна Торхова
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#медицина\n#дети\n#образование\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#грипп
Фото: tOrange.biz
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В Ижевске это учреждения №28, 68 и 57.

Ижевск. Удмуртия. Четыре школы Удмуртии закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Об этом журналистам рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Наталья Матюшина.

В Ижевске закрыли образовательные учреждения №28, 68 и 57. Также в список попала школа в Селтинском районе. Кроме того, на сегодняшний день закрыты 38 классов в школах и 58 групп в детсадах.

Всего на пятой неделе 2019 года зарегистрировано почти 15 тыс. заболевших, из которых 50% - в Ижевске. У 70 человек выявили грипп. Все пациенты не были привиты.

По словам Натальи Матюшиной, в Удмуртии отмечается высокий темп роста заболеваемости ОРВИ - 25-30%.

Кроме того, повысилась заболеваемость пневмонией - за четвертую неделю с пневмонией зарегистрировано 300 человек.

Сусанин / Гирлянды из чеснока - Статьи

Как не "подхватить" грипп, как его распознать и что делать, если всё же болезнь вас настигла, "Сусанину" рассказала врач Республиканской клинической инфекционной больницы Ирина Бастрикова. Грипп - это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и поражающее верхние дыхательные пути. Причины Грипп вызывают вирусы трех типов - А, B и C.


10:30, 06 февраля, 2019
Анна Торхова
399
0
#медицина\n#дети\n#образование\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#грипп

 

 

 


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