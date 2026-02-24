Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В школах Удмуртии перестанут преподавать «обществознание» восьмиклассникам

17:17, 24 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В школах Удмуртии перестанут преподавать «обществознание» восьмиклассникам
17:17, 24 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
641
0
#Удмуртия\n#образование\n#школа
Источник фото: ИА «Сусанин»
641
0

Его будут изучать ученики девятых-одиннадцатых классов.

Ижевск. Удмуртия. Из школьной программы восьмого класса в школах по всей России, в том числе и в Удмуртии, уберут предмет «обществознание». Об этом пишет РИА «Новости».

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что восьмиклассникам во всех школах России перестанут преподавать «обществознание» с 1 сентября 2026 года.

В новом учебном году уроки по этому предмету будут вестись с девятого по одиннадцатый классы. Подготовка новых единых учебников по обществознанию уже завершена. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

17:17, 24 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
641
0
#Удмуртия\n#образование\n#школа