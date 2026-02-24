Ижевск. Удмуртия. Из школьной программы восьмого класса в школах по всей России, в том числе и в Удмуртии, уберут предмет «обществознание». Об этом пишет РИА «Новости».

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что восьмиклассникам во всех школах России перестанут преподавать «обществознание» с 1 сентября 2026 года.

В новом учебном году уроки по этому предмету будут вестись с девятого по одиннадцатый классы. Подготовка новых единых учебников по обществознанию уже завершена.