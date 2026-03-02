Закрыть
Новые агроклассы в 2026 году появятся в 14 школах Удмуртии

13:00, 02 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#образование\n#обучение\n#сельское хозяйства\n#школы
Источник фото: vk.com (Роман Габдрахманов)
Сейчас решается, сколько классов в какой школе откроют.

Ижевск. Удмуртия. В 2026 году агроклассы создадут в 14 школах Удмуртии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал зампредседателя правительства Удмуртии Роман Габдрахманов.

В настоящий момент с предприятиями и учебными учреждениями решается вопрос, сколько именно классов появится в каждой школе. Работы проведут в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина отметила, что сейчас в Удмуртии не хватает 1500 сельхозспециалистов. И бесшовная модель образования: школа — вуз/СПО — предприятие поможет решить эту проблему.

В настоящий момент в Удмуртии открыто 67 агроклассов, 10 из них создали в 2025 году. 

