Технические проблемы с федеральным электронным дневником в Удмуртии пока не устранены

09:45, 13 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
61
0
#Ижевск
#Удмуртия
#образование
Источник фото: ИА «Сусанин»
Гражданам напомнили об альтернативных ресурсах.

Ижевск. Удмуртия. В пресс-службе Минобрнауки Удмуртии сообщили, что технические сбои в работе приложения «Госуслуги. Моя школа» всё ещё сохраняются.

Родители и педагоги по-прежнему могут испытывать трудности при попытке узнать расписание, домашнее задание или успеваемость учащихся через федеральный сервис. В ведомстве напоминают, что на время устранения неполадок можно пользоваться альтернативными ресурсами:

электронным дневником АО «БАРС Групп» на сайте es.ciur.ru;
приложением «БАРС-Образование» (Мой дневник).
Войти в эти сервисы можно через ту же учетную запись на портале «Госуслуги» (ЕСИА). Оценки за четверть, как и раньше, также выставляются в бумажные дневники.

