Ижевск. Удмуртия. В пресс-службе Минобрнауки Удмуртии сообщили, что технические сбои в работе приложения «Госуслуги. Моя школа» всё ещё сохраняются.

Родители и педагоги по-прежнему могут испытывать трудности при попытке узнать расписание, домашнее задание или успеваемость учащихся через федеральный сервис. В ведомстве напоминают, что на время устранения неполадок можно пользоваться альтернативными ресурсами:

электронным дневником АО «БАРС Групп» на сайте es.ciur.ru;

приложением «БАРС-Образование» (Мой дневник).

Войти в эти сервисы можно через ту же учетную запись на портале «Госуслуги» (ЕСИА). Оценки за четверть, как и раньше, также выставляются в бумажные дневники.