Школьников Удмуртии не планируют переводить на десятилетнее обучение

10:10, 06 апреля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск
#Удмуртия
#Минобрнауки Удмуртии
#школа
#образование
Источник фото: ИА «Сусанин»
Отмечается, что любые изменения системы образования требуют взвешенного подхода.

Ижевск. Удмуртия. Школьников Удмуртии не планируют переводить на десятилетнее обучение. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Ранее глава РАН Геннадий Красников в беседе с РИА Новости высказал мнение, что десятилетнего образования в школах может быть достаточно.

Как отмечает Минпросвещения России в официальном комментарии, образовательная система в России выстроена и позволяет обеспечивать эффективное освоение учебных программ учениками разных возрастов.

На сегодняшний день в России срок получения среднего общего образования составляет 11 лет. Такая продолжительность зарекомендовала себя как полностью отвечающая потребностям детей.

«В последнее время появляется много предложений, с которыми нужно быть осторожнее. Любые инициативы об изменении сложившейся системы требуют взвешенного подхода. Прежде чем говорить о сокращении сроков обучения, необходимо оценить возможные риски и провести широкое профессиональное обсуждение», — прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В данный момент Минпросвещения продолжает работу над совершенствованием школьного образования. Введены единые нормативы выполнения домашних заданий, ограничено количество контрольных работ, внедрено единое календарно-поурочное планирование.

