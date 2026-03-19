Москва. Директора школ из Удмуртии приняли участие в совещании, которое провёл министр просвещения России Сергей Кравцов со всеми руководителями общих образовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии.

В совещании участвовали более 40 тыс. школ.

Сергей Кравцов отметил, что во всех школах были утверждены единые образовательные стандарты. На сегодняшний день создано единое образовательное пространство, которое включает единую систему воспитательной работы и единые программы.

Подробно министр просвещения рассказал о мерах поддержки педагогов и повышении статуса педработников.

«Разработаны инструкции для учителей при возникновении конфликтных ситуаций. Важно следовать тем алгоритмам, которые нормативно закреплены. Остаётся в ряде школ вопрос бюрократической нагрузки. Напомню, что законом установлено предельное количество документов, которые заполняет учитель. Кроме того, активно реализуем программу «Земский учитель». Просим максимально использовать её потенциал. Важный вопрос заработной платы: мы утвердили все необходимые документы для исключения дифференциации», — добавил министр просвещения.

Особый акцент был сделан на обеспечении безопасности образовательного процесса. Начальник департамента Управления Президента РФ по общественным проектам Иван Мышастый рассказал о цифровых инструментах профилактики правонарушений несовершеннолетних с учётом актуальных угроз.

Также были утверждены методические рекомендации по созданию передовых воспитательных пространств в школах. Они должны быть взяты в основу при капремонте и строительстве образовательных организаций.

В планах Минпросвещения РФ создавать в школах инженерные классы, обучающие работе с искусственным интеллектом и пользоваться современным оборудованием. С 1 сентября 2027 года такой ФГОС для среднего общего образования вступает в силу.