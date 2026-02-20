Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

ИГМУ и ГИПУ оказались одними из наиболее эффективных российских вузов

14:30, 20 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
ИГМУ и ГИПУ оказались одними из наиболее эффективных российских вузов
14:30, 20 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
218
0
#Удмуртия\n#вузы\n#рейтинг\n#образование
Источник фото: ИА «Сусанин»
218
0

Всего от Удмуртии в рейтинг попали 17 образовательных организаций.

Ижевск. Удмуртия. Два университета Удмуртии вошли в первую лигу рейтинга эффективности российских вузов. Рейтинг составил сервис «LiftUp» по итогу мониторинга в 2025 году. 

Сотрудники сервиса проанализировали 1253 российские образовательные организации на основе открытых официальных данных Минобрнауки России. Специалисты учитывали образовательную, научно-исследовательскую, международную, финансово-экономическую деятельность и дополнительный показатель.

В рейтинг вошли 17 образовательных организаций Удмуртии — 7 головных вузов и 8 филиалов. Из них в первой лиге оказался Ижевский государственный медицинский университет и Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В. Г. Короленко. Их индекс эффективности равняется 19 и 17 соответственно при максимальном показателе 25.

Во второй лиге оказались УдГАУ с индексом 15, ИжГТУ им. М. Т. Калашникова и Ижевский институт (филиал) «Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)» с индексом 14, а также УдГУ с индексом эффективности 13.

Воткинский филиал ИжГТУ имени М. Т. Калашникова и Ижевский филиал Центросоюза Российской Федерации «Российского университета кооперации» вошли в третью лигу, а остальные образовательные учреждения региона — в четвёртую. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

14:30, 20 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
218
0
#Удмуртия\n#вузы\n#рейтинг\n#образование