Ижевск. Удмуртия. Два университета Удмуртии вошли в первую лигу рейтинга эффективности российских вузов. Рейтинг составил сервис «LiftUp» по итогу мониторинга в 2025 году.

Сотрудники сервиса проанализировали 1253 российские образовательные организации на основе открытых официальных данных Минобрнауки России. Специалисты учитывали образовательную, научно-исследовательскую, международную, финансово-экономическую деятельность и дополнительный показатель.

В рейтинг вошли 17 образовательных организаций Удмуртии — 7 головных вузов и 8 филиалов. Из них в первой лиге оказался Ижевский государственный медицинский университет и Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В. Г. Короленко. Их индекс эффективности равняется 19 и 17 соответственно при максимальном показателе 25.

Во второй лиге оказались УдГАУ с индексом 15, ИжГТУ им. М. Т. Калашникова и Ижевский институт (филиал) «Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)» с индексом 14, а также УдГУ с индексом эффективности 13.

Воткинский филиал ИжГТУ имени М. Т. Калашникова и Ижевский филиал Центросоюза Российской Федерации «Российского университета кооперации» вошли в третью лигу, а остальные образовательные учреждения региона — в четвёртую.