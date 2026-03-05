Ижевск. Удмуртия. Обеспечение безопасности образовательных учреждений и профилактику вовлечения подростков в экстремизм обсудили на заседании антитеррористической комиссии в Удмуртии.

«Каждый день мы фиксируем настойчивые попытки противника поразить энергетические и промышленные объекты, в том числе и на территории республики. Практически каждую неделю вынуждены приостанавливать работу общественного транспорта, прекращать проведение учебных и массовых мероприятий в связи с ракетной опасностью или появлением беспилотных воздушных судов над территорией республики», — заявил глава региона, открывая заседание.

Отдельное внимание на совещании уделили школам и детским садам. Как доложила и. о. министра образования Удмуртии Елена Бусыгина, деньги на безопасность выделяют регулярно. Сейчас все учебные заведения республики оборудованы металлоискателями, «тревожными кнопками» и видеонаблюдением. Если в 2022 году голосовое оповещение о ЧС работало лишь в 1,5% учреждений, то сегодня — в 88%. Охранной сигнализацией оснащены 70% объектов (для сравнения: четыре года назад было всего 2%).

Однако, как подчеркнул Бречалов, оснащение школ — это не главное. Даже при идеальной технической оснастке инциденты в школах случаются.

«Должно быть внимание и к каждому ученику, и к учителям, и к родителям. Доведение информации надо наращивать», – подчеркнул глава республики.

Кстати, о родителях: им станет проще ориентироваться при сигналах об угрозе атаки БПЛА или «Опасное небо». Александр Бречалов поручил правительству обновить и разослать во все школы памятку с чётким алгоритмом действий.

Ещё одна острая тема — подростки и интернет. Глава МВД по Удмуртии Максим Тихонов и руководитель регионального Следкома Рустам Тугушев рассказали, что взрослые всё чаще втягивают школьников в преступления через соцсети и мессенджеры.

Детям предлагают «лёгкие деньги» (от 5 до 30 тыс. рублей) за поджоги, порчу имущества или нанесение провокационных надписей. При этом заказчики скрываются за анонимными аккаунтами, оставляя подростков один на один с Уголовным кодексом.

Только за прошлый год в республике возбудили 9 уголовных дел в отношении несовершеннолетних за преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом.

В завершение заседания участники обсудили, как дополнительно усилить защиту заводов, электростанций и транспортных узлов региона.