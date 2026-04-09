Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

В школах Удмуртии контрольные работы теперь будут занимать не более 10% времени от учебных часов

14:46, 09 апреля, 2026
Максим Александров
120
0
#Удмуртия #школа #образование
Источник фото: ИА «Сусанин»
120
0

Также власти установили рамки для объёма домашних заданий.

Москва. Минпросвещения России ограничило время, которое учитель может потратить на проверку знаний. Об этом сообщает Удмуртский центр оценки качества образования со ссылкой на «ТАСС».

Отныне контрольные работы в школах не должны занимать больше 10% учебных часов. Новые правила зафиксированы тремя приказами ведомства — №704, №729 и №808. 

«В рамках этих документов были уточнены предметные области, установлен лимит на количество контрольных работ, а также определён перечень требований к метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ», — говорится в сообщении.

Также власти ввели единое поурочное планирование по нескольким дисциплинам и установили чёткие рамки для объёма домашних заданий.

Чтобы педагогам было проще ориентироваться в изменениях, на портале «Единое содержание общего образования» заработали цифровые конструкторы. Там учителя могут собрать рабочую программу или учебный план, опираясь на готовые методички и нормативную базу.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

120
0
