Москва. Минпросвещения России ограничило время, которое учитель может потратить на проверку знаний. Об этом сообщает Удмуртский центр оценки качества образования со ссылкой на «ТАСС».

Отныне контрольные работы в школах не должны занимать больше 10% учебных часов. Новые правила зафиксированы тремя приказами ведомства — №704, №729 и №808.

«В рамках этих документов были уточнены предметные области, установлен лимит на количество контрольных работ, а также определён перечень требований к метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ», — говорится в сообщении.

Также власти ввели единое поурочное планирование по нескольким дисциплинам и установили чёткие рамки для объёма домашних заданий.

Чтобы педагогам было проще ориентироваться в изменениях, на портале «Единое содержание общего образования» заработали цифровые конструкторы. Там учителя могут собрать рабочую программу или учебный план, опираясь на готовые методички и нормативную базу.