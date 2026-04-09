Москва. Минпросвещения России ограничило время, которое учитель может потратить на проверку знаний. Об этом сообщает Удмуртский центр оценки качества образования со ссылкой на «ТАСС».
Отныне контрольные работы в школах не должны занимать больше 10% учебных часов. Новые правила зафиксированы тремя приказами ведомства — №704, №729 и №808.
«В рамках этих документов были уточнены предметные области, установлен лимит на количество контрольных работ, а также определён перечень требований к метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ», — говорится в сообщении.
Также власти ввели единое поурочное планирование по нескольким дисциплинам и установили чёткие рамки для объёма домашних заданий.
Чтобы педагогам было проще ориентироваться в изменениях, на портале «Единое содержание общего образования» заработали цифровые конструкторы. Там учителя могут собрать рабочую программу или учебный план, опираясь на готовые методички и нормативную базу.
