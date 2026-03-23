Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии, как и по всей России, станут доступны образовательные платформы даже при ограничении мобильного интернета. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования республики.

Министерство просвещения РФ направило в Минцифры перечень образовательных сайтов и цифровых сервисов для их включения в «белый список».

«В случаях замедления доступа к сети интернет одна из важнейших задач — обеспечить бесперебойное подключение учащихся, педагогов, родителей и других категорий граждан к необходимым образовательным платформам. Для этого сформирован перечень ресурсов, доступ к которым гарантированно сохраняется. Мы предлагаем включить в него сервисы Минпросвещения России», — рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Включить сервисы предлагают для сохранения доступа граждан к услугам в сфере образования.

Таким образом, в «белом списке» появятся:

— официальный сайт и сервисы ведомства;

— цифровые помощники ученика, педагога и родителя;

— Единый федеральный портал дополнительного профессионального педагогического образования «Цифровая образовательная среда ДПО»;

— конструкторы рабочих программ, учебных планов и основной образовательной программы;

— порталы «Земский учитель» и «Усыновление в Российской Федерации»;

— федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей «Растимдетей.рф»;

— информационный портал «Десятилетие детства».