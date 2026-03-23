Цель — обеспечить бесперебойный доступ к образовательной среде.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии, как и по всей России, станут доступны образовательные платформы даже при ограничении мобильного интернета. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования республики.
Министерство просвещения РФ направило в Минцифры перечень образовательных сайтов и цифровых сервисов для их включения в «белый список».
«В случаях замедления доступа к сети интернет одна из важнейших задач — обеспечить бесперебойное подключение учащихся, педагогов, родителей и других категорий граждан к необходимым образовательным платформам. Для этого сформирован перечень ресурсов, доступ к которым гарантированно сохраняется. Мы предлагаем включить в него сервисы Минпросвещения России», — рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.
Включить сервисы предлагают для сохранения доступа граждан к услугам в сфере образования.
Таким образом, в «белом списке» появятся:
— официальный сайт и сервисы ведомства;
— цифровые помощники ученика, педагога и родителя;
— Единый федеральный портал дополнительного профессионального педагогического образования «Цифровая образовательная среда ДПО»;
— конструкторы рабочих программ, учебных планов и основной образовательной программы;
— порталы «Земский учитель» и «Усыновление в Российской Федерации»;
— федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей «Растимдетей.рф»;
— информационный портал «Десятилетие детства».
