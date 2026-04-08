Ижевск. Удмуртия. «Традиционному воспитанию девушек» в Ижевске обучают 245 школьниц. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Программу «Традиционное воспитание девушек» Союза православных женщин УР реализуют в школе №74. В рамках проекта школьницы 5-9 классов после уроков дополнительно изучают девять предметов: «Основы нравственности», «Выдающиеся женщины в истории России», «За жизнь», «История моды», «Понимание искусства», «Флористика», «Искусство кулинарии», «Основы мозаичного искусства», «История свадебных традиций и танцев народов России». Эти уроки помогают девушкам развиваться в разных направлениях: духовно-нравственном, социально-гуманитарном и эстетико-художественном.

В результате планируется, что по окончании обучения воспитанницы будут знать основы духовно-нравственных ценностей, осознавать роль женщины, жены и матери в историческом и современном контексте, обладать развитыми коммуникативными навыками, смогут извлекать новый социальный опыт от общения с другими людьми и будут ориентироваться на получение педагогического или медицинского образования.

Члены Общественного совета при Госсовете Удмуртии ознакомились с программой и посетили открытое занятие по предмету «Основы мозаичного искусства». Они согласились с тем, что данное обучение способствует духовно-нравственному, культурному развитию девочек-подростков.

Общественный совет отметил, что сейчас в школах региона недостаточно квалифицированных кадров, чтобы реализовать такую программу. Также общество неоднозначно воспринимает раздельное воспитание детей, а подходящей направленности, чтобы запустить программу в смешанных классах, пока нет. Но, несмотря на это, Союзу православных женщин Удмуртии предложили рассмотреть возможность распространить данную программу и в другие школы Удмуртии, а также разработать аналогичную программу для воспитания юношей.