В Удмуртии работают над снижением бюрократической нагрузки на педагогов

В Удмуртии работают над снижением бюрократической нагрузки на педагогов
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование\n#школа\n#Минобрнауки Удмуртии\n#педагоги\n#бюрократия
В случае выявления нарушений, образовательным организациям выдаётся предостережение.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии распоряжением правительства с января 2026 года была создана межведомственная рабочая группа по снижению бюрократической нагрузки на педагогов. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

В состав группы вошли первый вице-премьер Удмуртии Татьяна Чуракова, а также представители органов государственной власти, органов местного самоуправления и образовательных организаций.

В рамках мероприятий Минобрнауки Удмуртии организовала горячую линию министерства по снижению документационной нагрузки на педагогов; на официальном сайте Минобрнауки УР размещена информация о функционировании федерального чат-бота; проведены инструктивные совещания с организациями образования, на которых руководителям доведён план мероприятий; направлены информационные письма в адрес органов муниципалитетов и образовательных организаций.

В настоящее время проводится наблюдение за соблюдением обязательных требований. В случае выявления нарушений выдаются предостережения. При проведении плановых проверок в обязательном порядке анализируются вопросы снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников. Школам разъяснены управленческие механизмы по снижению бюрократической нагрузки на учителей.

