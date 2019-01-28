Как не «подхватить» грипп, как его распознать и что делать, если всё же болезнь вас настигла, «Сусанину» рассказала врач Республиканской клинической инфекционной больницы Ирина Бастрикова.



Грипп – это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и поражающее верхние дыхательные пути.

Причины

Грипп вызывают вирусы трех типов – А, B и C.

От вируса «А» страдают не только люди, но и животные (свиньи, лошади, тюлени), а также птицы (куры, утки, индюки). Именно он ответственен за тяжелые эпидемии и пандемии.

Кроме того, данный вирус довольно изменчив, потому появляются его новые варианты.

Что касается «B» и «C», то они практически не меняют свою антигенную структуру и встречаются только у людей, чаще всего вызывая заболевания у детей.

Как не заразиться?

Самый распространенный путь заражения – контакт с больным человеком: при разговоре, чихании, кашле. Некоторым достаточно прикоснуться к предметам, на которых находятся мельчайшие частицы вируса, а затем к своему носу или рту.

Отметим, вирусы гриппа способны выживать на столах, телефонах, дверных ручках в течение 2-8 часов.

«Люди, инфицированные вирусом гриппа, начинают распространять возбудителя инфекции за день до появления первых симптомов заболевания и до седьмого дня болезни», - рассказала Ирина Бастрикова. Дети могут распространять вирус до 10 дней.

Но не стоит забывать, что вероятность заболеть зависит от иммунитета каждого человека. На кого-то достаточно чихнуть, а кто-то может часами сидеть с больным гриппом и не подхватить инфекцию.

Группы высокого риска заражения:

- медперсонал;

- работники сферы обслуживания;

- работники транспорта;

- служащие учебных заведений;

- военные;

- школьники.

Симптомы болезни

- температура тела 39-40 градусов уже в первые часы заболевания;

- резкая слабость;

- головные и мышечные боли;

- боль при движении глазными яблоками или при надавливании на них.

По словам Ирины Бастриковой, в отличие от других ОРВИ, катаральный синдром зачастую отступает на второй план. То есть при гриппе в первую очередь наблюдаются головные и мышечные боли, высокая температура. При других ОРЗ начинает закладывать нос, першить в горле.

Кроме того, симптомы гриппа не являются специфическими, а потому отличить его от ОРВИ без особых лабораторных исследований – невозможно.

Если не развились осложнения, через 7-10 дней больной полностью выздоравливает.

Кажется, я заболел

Любой врач в этом случае скажет – как можно скорее обращаться в больницу. Раннее начало лечения – в первые 48 часов – снизит риск развития осложнений гриппа. Противовирусные препараты, которые назначает доктор, позволят облегчить клинические симптомы, предотвратить осложнения и частоту обострения хронических заболеваний.

Общие рекомендации:

- Если вы заболели, останьтесь дома. Болезнь нельзя переносить «на ногах», необходим постельный режим. Кроме того, в таком состоянии вы способны заразить других.

- Соблюдайте правила личной гигиены: чаще мойте руки; когда кашляете или чихаете, прикрывайте рот и нос салфеткой; проветривайте комнату. На это время стоит завести индивидуальную посуду и полотенце.

- Пейте как можно больше жидкости: теплый чай с лимоном или малиной, отвар шиповника, клюквенный или брусничный морс, компоты или просто воду.

- Увидели на градуснике 38°С – не спешите сбивать температуру. Это показатель того, что организм в данный момент активно вырабатывает защитные противовирусные клетки. И только при более высокой температуре примите жаропонижающие препараты на основе парацетамола.

Ни в коем случае не занимайтесь самолечением!





Опасность гриппа

Заболевание коварно своими осложнениями, такими как бронхит, пневмония, отит, менингит, энцефалит, поражение сердца, почек и других внутренних органов.

Чаще всего осложнения могут подстерегать:

- людей преклонного возраста;

- страдающих хроническими соматическими заболеваниями (сахарным диабетом, ожирением, с хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем и др.)

- часто болеющих ОРЗ;

- детей дошкольного возраста;

- беременных.

Как вести себя в сезон гриппа

В первую очередь – соблюдать правила гигиены: мыть руки с мылом, пользоваться влажными салфетками.

В этот период следует проводить влажную уборку, протирать поверхности, с которыми вы чаще всего контактируете. Не забывать проветривать помещение.

В сезон гриппа откажитесь от посещения массовых мероприятий и мест большого скопления людей: общественного транспорта, торговых центров, кинотеатров и так далее.

Такое простое приспособление как маска также поможет снизить риск контакта с инфекцией.

Но не стоит забывать, что лучшая мера профилактики – собственный иммунитет.

Как повысить защитную способность организма:

- ведём здоровый образ жизни;

- полноценно питаемся;

- принимаем поливитамины;

- избегаем стрессовых ситуаций;

- употребляем больше лука, чеснока. Помимо приема внутрь, их можно повесить в виде «гирлянд» либо разложить нарезанными в открытой посуде.





Прививка в помощь

Самый эффективный и современный способ защититься от гриппа – поставить прививку. После вакцинации вероятность заболеть остается, но болезнь пройдет без осложнений.

Прививаться лучше всего в октябре-ноябре. Позднее – допустимо, однако сделать это лучше до начала эпидемии, так как организму необходимо время для выработки иммунитета.

Антитела после вакцинации вырабатываются у 90% привитых. Защитный уровень антител достигается через 14 дней и сохраняется в течение года. Ставить прививку можно с 6-месячного возраста.

Прививаться каждый год необходимо и потому, что новый вирус гриппа отличается от прошлогоднего. Кроме того, титр антител после вакцинации в течение 12 месяцев снижается.

!Вакцина защищает только от вирусов гриппа, но не исключает опасности заболеть другими ОРВИ!

Статистика

По данным Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, в январе 2019 года отмечается подъем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. С 1 сентября прошлого года по 20 января 2019 года зарегистрировано почти 184 тыс. больных ОРВИ, из них 20 – гриппом.

В феврале специалисты вновь прогнозируют рост.