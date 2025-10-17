Закрыть
Рейсовые автобусы в Ижевске в выходные не будут идти на Станкострой
Из-за ремонта дороги конечной станет остановка у «Собора Невского».

Ижевск. Удмуртия. В выходные, 18-19 октября, рейсовые автобусы перестанут идти до Станкостроя. Об этом сообщает ИПОПАТ.

«В Ижевске в ближайшие выходные из-за ремонта теплотрассы в районе пересечения улиц Ленина и Свердлова будет ограничено движение автобусов до Станкостроя. Все рейсы на маршрутах №№ 8, 12, 15, 34 будут выполняться до Собора Александра Невского», — говорится в сообщении.

Проезд транспорта будет закрыт на участке улицы Ленина при движении в сторону улицы Максима Горького с 22:00 17 октября до 08:00 20 октября. Автобусы маршрутов №8, №12, №15 и №34 будут курсировать до Собора А. Невского, рейсы до Станкостроя выполняться не будут.

Отметим, что при завершении работ раньше указанных сроков движение на Станкострой утром 20 октября будет выполняться по действующему расписанию.

Пассажирам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок.

