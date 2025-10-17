Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продлили действия ограничений на движение в районе перекрёстка улиц Ленина и Свердлова. Об этом утром 17 октября сообщила администрация города.

«На улице Ленина вводятся дополнительные ограничения на время ремонта теплотрассы. С 20:00 17 октября до 8:00 20 октября в районе спуска на набережную будет перекрыт проезд в центр города», — говорится в сообщении.

Сроки ограничения подачи отопления и ГВС в домах и зданиях рядом тоже изменятся. Изначально эти работы были запланированы на два дня раньше, сейчас они перенесены на период с 16:00 17 октября до 8:00 18 октября. В это время теплосеть будет отключена, «Т Плюс» проведет ремонтные работы.

«Энергетики перенесли ремонт на конец недели, чтобы меньше мешать водителям и пассажирам общественного транспорта, проезжающим там в рабочие дни. Объехать место работ можно через ул. Свердлова и пер. Интернациональный. Просим горожан заранее планировать свои маршруты передвижения», — отметили в горадминистрации.