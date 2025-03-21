Работы начнутся, как только позволит погода.
Глазов. Удмуртия. В Глазове с запуском асфальтового завода и после наступление оптимальных температур воздуха подрядчики смогут начать ямочный ремонт с применением асфальтобетона. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов.
Минувшая зима с частыми перепадами температур и недостаточным промерзанием грунта серьезно повлияла на состояние асфальта.
В ближайшую неделю запланирован ремонт в следующих местах:
- кольцевые развязки;
- перекресток улиц Драгунова и Советской;
- участок улицы Кирова возле 9-й школы;
- перекресток Кирова и Глинки;
- мост через реку Сыга на улице Кирова;
- перекресток Кирова и Чехова;
- площадь Свободы, участок рядом с храмом;
- выезд с площади Свободы на улицу Толстого;
- перекресток Толстого и Карла Маркса.
Кроме того, принято решение не прекращать работы с рециклером, так как проблемных мест ещё много. Временные меры помогут улучшить ситуацию до проведения капитального ремонта.
Летом планируется укладка сплошного покрытия на следующих участках:
Северное кольцо;
- улица Белова;
- улица Сулимова — от кольцевой развязки до Интернациональной;
- улица Драгунова — от южного кольца до Советской.
Также в планах ремонт тротуаров:
- четная сторона улицы Кирова между Короленко и Ленина;
- нечетная сторона улицы Кирова от Ленина до Советской;
- тротуар вдоль проезда между улицами Ленина и Короленко;
- улица Карла Маркса от Толстого до Сибирской;
- пешеходная дорожка от улицы Кирова до улицы Молодой Гвардии вдоль дома Короленко-8;
- подход к железнодорожному переходу у мебельной фабрики от Сулимова до Драгунова;
- подход к железнодорожному переходу от Сибирской до дома 77 по улице Драгунова.
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