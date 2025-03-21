Глазов. Удмуртия. В Глазове с запуском асфальтового завода и после наступление оптимальных температур воздуха подрядчики смогут начать ямочный ремонт с применением асфальтобетона. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов.

Минувшая зима с частыми перепадами температур и недостаточным промерзанием грунта серьезно повлияла на состояние асфальта.

В ближайшую неделю запланирован ремонт в следующих местах:

- кольцевые развязки;

- перекресток улиц Драгунова и Советской;

- участок улицы Кирова возле 9-й школы;

- перекресток Кирова и Глинки;

- мост через реку Сыга на улице Кирова;

- перекресток Кирова и Чехова;

- площадь Свободы, участок рядом с храмом;

- выезд с площади Свободы на улицу Толстого;

- перекресток Толстого и Карла Маркса.



Кроме того, принято решение не прекращать работы с рециклером, так как проблемных мест ещё много. Временные меры помогут улучшить ситуацию до проведения капитального ремонта.

Летом планируется укладка сплошного покрытия на следующих участках:

Северное кольцо;

- улица Белова;

- улица Сулимова — от кольцевой развязки до Интернациональной;

- улица Драгунова — от южного кольца до Советской.



Также в планах ремонт тротуаров:

- четная сторона улицы Кирова между Короленко и Ленина;

- нечетная сторона улицы Кирова от Ленина до Советской;

- тротуар вдоль проезда между улицами Ленина и Короленко;

- улица Карла Маркса от Толстого до Сибирской;

- пешеходная дорожка от улицы Кирова до улицы Молодой Гвардии вдоль дома Короленко-8;

- подход к железнодорожному переходу у мебельной фабрики от Сулимова до Драгунова;

- подход к железнодорожному переходу от Сибирской до дома 77 по улице Драгунова.