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В Глазове после запуска асфальтового завода планируют начать ямочный ремонт

15:54, 21 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Глазове после запуска асфальтового завода планируют начать ямочный ремонт
15:54, 21 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
46
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Источник фото: Сергей Коновалов
46
0

Работы начнутся, как только позволит погода. 

Глазов. Удмуртия. В Глазове с запуском асфальтового завода и после наступление оптимальных температур воздуха подрядчики смогут начать ямочный ремонт с применением асфальтобетона. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов. 

Минувшая зима с частыми перепадами температур и недостаточным промерзанием грунта серьезно повлияла на состояние асфальта. 

В ближайшую неделю запланирован ремонт в следующих местах:

- кольцевые развязки;
- перекресток улиц Драгунова и Советской;
- участок улицы Кирова возле 9-й школы;
- перекресток Кирова и Глинки;
- мост через реку Сыга на улице Кирова;
- перекресток Кирова и Чехова;
- площадь Свободы, участок рядом с храмом;
- выезд с площади Свободы на улицу Толстого;
- перекресток Толстого и Карла Маркса.

Кроме того, принято решение не прекращать работы с рециклером, так как проблемных мест ещё много. Временные меры помогут улучшить ситуацию до проведения капитального ремонта.

Летом планируется укладка сплошного покрытия на следующих участках:

Северное кольцо;
- улица Белова;
- улица Сулимова — от кольцевой развязки до Интернациональной;
- улица Драгунова — от южного кольца до Советской.

Также в планах ремонт тротуаров:

- четная сторона улицы Кирова между Короленко и Ленина;
- нечетная сторона улицы Кирова от Ленина до Советской;
- тротуар вдоль проезда между улицами Ленина и Короленко;
- улица Карла Маркса от Толстого до Сибирской;
- пешеходная дорожка от улицы Кирова до улицы Молодой Гвардии вдоль дома Короленко-8;
- подход к железнодорожному переходу у мебельной фабрики от Сулимова до Драгунова;
- подход к железнодорожному переходу от Сибирской до дома 77 по улице Драгунова.

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15:54, 21 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
46
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт дорог