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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртия выделит 260 млн рублей для строительства новой школы на улице Берша в Ижевске

11:10, 27 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Удмуртия выделит 260 млн рублей для строительства новой школы на улице Берша в Ижевске
11:10, 27 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
249
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
249
0

Регион готов запустить торги, чтобы в 2025 году возвести фундамент и подвал.

Ижевск. Удмуртия. Для строительства новой школы на улице Берша в Ижевске из республиканского бюджета выделят 260 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Так как район В-8 в Ижевске разрастается, то школы, построенной в 2022 году, уже не хватает. Сейчас ребятам приходится учиться в две смены.

Первый вице-премьер Удмуртии Татьяна Чуракова заявила, что правительство региона провело большую работу с Минпросвещения России, чтобы обосновать строительство нового образовательного объекта. Ранее сообщалось, что Москва рассмотрит вопрос выделения средств на строительство школы. О важности её создания также заявлял Александр Бречалов зампредседателю правительства России, куратору ПФО Дмитрию Чернышенко. 

В результате на сессии Госсовета Удмуртии 25 февраля были приняты поправки в закон о бюджете региона и было решено выделить средства на начало строительства. 

«Мы готовы запускаться с торгами, чтобы в этом году выполнить фундамент здания и подвальные помещения. В дальнейшем мы рассчитываем продолжать работы за счет уже федеральных средств», — пояснила Татьяна Чуракова. 

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11:10, 27 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
249
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство