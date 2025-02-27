Ижевск. Удмуртия. Для строительства новой школы на улице Берша в Ижевске из республиканского бюджета выделят 260 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Так как район В-8 в Ижевске разрастается, то школы, построенной в 2022 году, уже не хватает. Сейчас ребятам приходится учиться в две смены.

Первый вице-премьер Удмуртии Татьяна Чуракова заявила, что правительство региона провело большую работу с Минпросвещения России, чтобы обосновать строительство нового образовательного объекта. Ранее сообщалось, что Москва рассмотрит вопрос выделения средств на строительство школы. О важности её создания также заявлял Александр Бречалов зампредседателю правительства России, куратору ПФО Дмитрию Чернышенко.

В результате на сессии Госсовета Удмуртии 25 февраля были приняты поправки в закон о бюджете региона и было решено выделить средства на начало строительства.

«Мы готовы запускаться с торгами, чтобы в этом году выполнить фундамент здания и подвальные помещения. В дальнейшем мы рассчитываем продолжать работы за счет уже федеральных средств», — пояснила Татьяна Чуракова.