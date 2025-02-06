Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил необходимость ещё одной школы в микрорайоне на улице Архитектора Берша в Ижевске. Об этом сообщается на сайте главы и правительства Удмуртии.

Тему строительства новой школы глава региона обсудил на встрече с заместителем председателя правительства России, куратором ПФО Дмитрием Чернышенко.

В 2022 году на улице Берша открыли школу на 1224 места. Но микрорайон активно застраивается и заселяется, поэтому уже подготовлена проектно-сметная документация на строительство ещё одной школы.

«Сегодня в Удмуртской Республике работает более 520 школ. В них учатся порядка 200 тысяч человек. Благодаря нацпроекту «Образование» в 152 школах отремонтированы и оборудованы спортивные залы и площадки, в ряде школ проведен капитальный ремонт. Открылись «Точки роста», «ИТ-кубы», «Кванториумы», — отметил Дмитрий Чернышенко.

За последние годы в Удмуртии построили и ввели в работу 15 новых школ, рассчитанных на 8,7 тыс. детей. Ещё три школы возведены, их планируют открыть в 2025 году. Продолжается строительство образовательных заведений в деревне Хохряки и селе Шаркан.

Напомним, в 2024 году сообщалось, что Москва рассмотрит вопрос выделения средств на строительство новой школы на улице Берша.