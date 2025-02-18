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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске утвердили перечень объектов капитального строительства на три года

10:00, 18 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске утвердили перечень объектов капитального строительства на три года
10:00, 18 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
16
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#капитальный ремонт\n#строительство
Источник фото: ИА «Сусанин»
16
0

В список попали объекты капитального ремонта, благоустройства и строительства. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утверждён перечень объектов капитального строительства на 2025 и плановый период 2026-2027 годов, а также перечень объектов капитального ремонта. Соответствующее постановление главы города опубликовано на сайте администрации.

В перечне приводятся следующие объекты:

·         Завершение строительства зданий и сооружений главной канализационной насосной станции № 3 и коллектора № 26 с перемычкой по улице Мельничной. Срок реализации — до 2027 года;

·         Внеплощадочные и внутриплощадочные системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Медведево;

·         проектирование и строительство здания школы №65 на улице Щедрина. Срок реализации — до 2027 года;

·         Капитальный ремонт пешеходной эстакады по улице Карла Маркса на Центральной площади и эспланады от улицы Горького до набережной. Срок реализации — в 2025 году;

·         Осушение подвала здания хореографического лицея № 95 на улице Орловской. Срок реализации — в 2025 году. Напомним, лицей открыли в марте прошлого года после капитального ремонта;

·         Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшего кинотеатра «Спартак». Срок реализации — в 2025 году;

·         Ремонт монумента «Навеки с Россией». Срок реализации — в 2025 году.

В списке также значится капитальный ремонт школ, детских садов и межшкольных стадионов. Подробнее ознакомиться с перечнем можно по ссылке.

10:00, 18 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
16
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#капитальный ремонт\n#строительство