Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

В Ижевске планируются работы по сохранению здания кинотеатра 1930-х годов

10:10, 07 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске планируются работы по сохранению здания кинотеатра 1930-х годов
10:10, 07 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
524
0
#Ижевск\n#культурное наследие
Фото: Яндекс Карты
524
0

Бывший кинотеатр, а затем дом культуры «Спартак» имеет статус объекта культурного наследия.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появился контракт на сохранение объекта культурного наследия — здания бывшего кинотеатра «Спартак». Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

В проектно-сметной документации (ПСД) указано, что облик здания останется неизменным. Для сохранения здания будут приняты следующие мероприятия: усиление кирпичных стен и существующего фундамента, замена кровли, замена дверных и оконных проемов, очистка и шлифовка мраморных полов, асфальтобетонная отмостка по всему периметру здания и многое другое. Кроме того, проведут замену всей фасадной части здания на навесную вентилируемую.

 Фото: Госкаталог.РФ

Заказчик установил начальную сумму контракта в 32,6 млн рублей, из которых 31,5 млн рублей уйдет на строительно-демонтажные работы. Отмечается, что дом построен в 1939 году и является объектом культурного наследия Удмуртии. 

Подать заявку на выполнение контракта можно до 16 августа. Подведение итогов пройдет 21 августа.

10:10, 07 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
524
0
#Ижевск\n#культурное наследие