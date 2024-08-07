В Ижевске планируются работы по сохранению здания кинотеатра 1930-х годов

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появился контракт на сохранение объекта культурного наследия — здания бывшего кинотеатра «Спартак». Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

В проектно-сметной документации (ПСД) указано, что облик здания останется неизменным. Для сохранения здания будут приняты следующие мероприятия: усиление кирпичных стен и существующего фундамента, замена кровли, замена дверных и оконных проемов, очистка и шлифовка мраморных полов, асфальтобетонная отмостка по всему периметру здания и многое другое. Кроме того, проведут замену всей фасадной части здания на навесную вентилируемую.

Фото: Госкаталог.РФ

Заказчик установил начальную сумму контракта в 32,6 млн рублей, из которых 31,5 млн рублей уйдет на строительно-демонтажные работы. Отмечается, что дом построен в 1939 году и является объектом культурного наследия Удмуртии.

Подать заявку на выполнение контракта можно до 16 августа. Подведение итогов пройдет 21 августа.