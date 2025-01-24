В феврале стартует ремонт моста через улицу Карла Маркса в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Ремонт моста через улицу Карла Маркса в Ижевске стартует в феврале 2025 года. Об этом 24 января сообщил глава города Дмитрий Чистяков в прямом эфире телеканала «Моя Удмуртия».

«Это самый первый проект, к которому мы приступим. Уже состоялись торги по определению подрядной организации, которая проведет ремонт моста. Сейчас идет процедура заключения контракта. В феврале строители уже выйдут на объект», — рассказал Дмитрий Чистяков.

Подрядчик должен заменить опорные части конструкции, уложить новую плитку в пролётах. Кроме того, планируется заменить лестницы и сделать подъёмники для маломобильных горожан. Отмечается, что стилистика моста должна соответствовать внешнему облику Центральной площади.

На время ремонта мост полностью перекроют. Для горожан организуют обходные пути.

«Временно будет перекрыто и движение транспорта по улице Карла Маркса, в том числе трамвайное. Обо всех ограничениях жителей предупредят заранее», — рассказал градоначальник.

Завершить работы планируется осенью 2025 года.