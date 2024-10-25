Трамваи 1, 4, 7, 10 не ходят от магазина «Океан» до Сквера металлургов в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. По техническим причинам в Ижевске временно не ходят трамваи от магазина «Океан» до Сквера металлургов. Троллейбусы не идут от Собора Александра Невского до городка Металлургов в обе стороны. Об этом сообщает ИжГЭТ на своей странице «ВКонтакте».

Движение организовано:

1 маршрут: ул. Московская - ул. Магистральная - Центр - ул. К. Маркса - ул. Кирова - ул. Серова - ул.Тимирязева и обратно

4 маршрут: ул. Промышленная- ул. Ленина - Центр - ул. К. Маркса - ул. Кирова - ул. Серова - ул. Тимирязева и обратно

7 маршрут: Буммаш - ул. Серова - ул. Кирова - ул. К. Маркса - Центр и обратно

10 маршрут: ул. Ворошилова - ул. Ленина - Центр и обратно

Троллейбус 6: Завод «Нефтемаш» - ул. К. Либкнехта - ул. М. Горького - Собор А. Невского и обратно.

Троллейбус 9: пос. Машиностроителей - ул. Новоажимова - ул. М. Горького - Собор А. Невского и обратно

В ИжГЭТ рекомендуют пользоваться онлайн-сервисами для отслеживания маршрутов.

UPD: движение восстановлено в 18:08.