Новые деревья высадили вдоль отремонтированной улицы Ленина в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Ленина прошла высадка деревьев после капитального ремонта тротуаров и проезжей части. В пятницу, 18 октября, первые деревья посадили на участке между улицами Карла Маркса и Красноармейской. Как рассказала «Сусанину» ландшафтный архитектор Любовь Яковицкая, это именно деревья, крупномеры, а не саженцы.

«Это не саженцы, это 33 дерева-крупномера из казанского питомника. Ясень — дерево городское. Оно высаживается с закрытой корневой системой — в мешке и сетке. Это делается для того, чтобы не развалился ком, а металл и мешковина разлагаются со временем», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что сейчас в Ижевске почти 60% озеленения — ясени. И октябрь прекрасно подходит для высадки деревьев.

«Это норма. Сегодня есть практика посадки деревьев даже зимой, когда растение находится в покое. Мы с вами сажаем крупномеры в октябре — самое благоприятное время для посадок», — сказала Любовь Яковицкая.

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков пояснил, почему сегодня высадили 33 дерева, а не 60, как планировалось ранее. Дело в том, что мнения горожан разделились, а администрация города с ними советуется, как и с экспертами.

«Было принято решение не разрушать красивую тротуарную плитку. И горожане предложили на следующих участках улицы Ленина высаживать деревья в специальных кадках, как во многих крупных столичных городах. Попробуем создать бульвар, потому что идея подобных высадок плюс скамейки, малые архитектурные формы — всё это превратит тротуар в прогулочную, а не просто транзитную зону», — сказал градоначальник.

Он напомнил, что всё, что происходит на Ленина — первый подобный опыт. Последующие проекты «Зелёного кода Ижевска» будут осуществляться также — с высадками новых деревьев, размещением вазонов, скамеек.

«Мы хотим превратить центр в такую большую прогулочную зону для наших жителей и для туристов. Хочется, чтобы город был прекрасен», — отметил Дмитрий Чистяков

Он подчеркнул, что высаживаемые деревья город не покупал, это подарок от социально активного бизнеса. Важно отметить, что заключается контракт на три года со специалистами-дендрологами, которые будут ухаживать за деревьями.

Дмитрий Чистяков также напомнил, что благоустройство улицы Ленина находится на завершающем этапе. Остаётся установить ограждения, остановочные комплексы.

«Скамейки и МАФы мы поставим весной. Как и история с деревьями в кадках. Зимой для нас важно понять, как будет проходить уборка снега. Посмотрим, как будет убираться тротуар, и уже начнем строить планы на будущее», — резюмировал глава Ижевска.