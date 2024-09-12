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Отопительный сезон в Сарапуле может стартовать уже 23 сентября

17:20, 12 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Отопительный сезон в Сарапуле может стартовать уже 23 сентября
17:20, 12 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
16
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ЖКХ
Фото: Виктор Шестаков
16
0

На данный момент готовность города на Каме к зиме составляет 92%.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле продолжается подготовка к отопительному сезону. Погода даёт коммунальщикам фору. Идёт устранение дефектов, выявленных в ходе гидравлических испытаний. Как сообщил глава города Виктор Шестаков, общая готовность систем к зиме составляет 92%. 

Социальные объекты готовы к отопительному сезону на 90%. Также завершается подготовка жилого фонда. Ориентировочная дата начала подачи тепла на объекты социальной сферы — 23 сентября. 

17:20, 12 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
16
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ЖКХ