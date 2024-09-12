Отопительный сезон в Сарапуле может стартовать уже 23 сентября

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле продолжается подготовка к отопительному сезону. Погода даёт коммунальщикам фору. Идёт устранение дефектов, выявленных в ходе гидравлических испытаний. Как сообщил глава города Виктор Шестаков, общая готовность систем к зиме составляет 92%.

Социальные объекты готовы к отопительному сезону на 90%. Также завершается подготовка жилого фонда. Ориентировочная дата начала подачи тепла на объекты социальной сферы — 23 сентября.