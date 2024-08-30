Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска предложили свои идеи благоустройства улицы Удмуртской в центральном квадрате города. 29 августа в гимназии №56 участники проектного семинара обсудили варианты комплексного благоустройства пешеходной части этой улицы на участке между улицами Кирова и Ленина.

Модератором встречи выступила архитектурная студия OrchestraDesign, которая будет создавать концепцию обновления городской магистрали. Участниками семинара стали активные и неравнодушные горожане — молодые дизайнеры, архитекторы, общественники, сотрудники компаний, которые занимаются благоустройством общественных пространств. Более 50 человек работали в восьми группах и предлагали свои идеи обустройства улицы Удмуртской.

Глава администрации Индустриального района Ижевска Юрий Безмельницын напомнил, что масштабный ремонт в формате «от фасада до фасада» ждёт центральную часть Удмуртской уже в 2025 году.

«Глава республики Александр Бречалов поставил задачу — перед началом работ провести встречи с жителями, бизнесом, ресурсоснабжающими организациями, чтобы учесть все аспекты предстоящего ремонта. И выполнить его действительно качественно, на высоком уровне. Все предложения и жителей, и бизнес-структур, расположенных на улице Удмуртской, будут учтены при разработке концепции благоустройства», — заверил глава района.

На проектном семинаре горожане проанализировали перспективы развития ул. Удмуртской, обсудили все проблемы этой магистрали, высказали свои идеи, как можно сделать улицу более комфортной и удобной для жизни.

Одно из предложений — разделение потоков автотранспорта, велосипедистов и любителей других средств индивидуальной мобильности, пешеходных дорожек. На проектируемом участке магистрали требуется реконструкция системы ливневой канализации и уличного освещения. Капитально отремонтировать необходимо тротуары, проезжую часть и прилегающие к ней межквартальные дороги. Требует улица и комплексного озеленения, в которое войдёт высадка деревьев, кустарников, обустройство цветников.

Участники семинара обратили внимание на фасады домов типовой застройки, предложив выполнить их в единой стилистике, добавив национального колорита — в соответствии с названием улицы, а все информационные вывески на зданиях привести в соответствие с дизайн-кодом.

Горожанам на Удмуртской не хватает небольших рекреационных зон, малых архитектурных форм — урн и скамеек, удобных остановочных павильонов, многоуровневых паркингов рядом с торговыми центрами. Участники проектного семинара говорили о том, что основные работы на Удмуртской должны быть направлены на обновление уже существующей инфраструктуры.

Все предложения горожан, направленные в том числе и через онлайн-опрос, войдут в основу концепции благоустройства улицы. На основе концепции разработают проектно-сметную документацию. Комплексный ремонт улицы планируется начать в 2025 году.