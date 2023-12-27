МыСпросилиЗаВас: почему новые трамвайные остановки в Ижевске такие маленькие?

Житель Ижевска Андрей Олегович на странице главы города Дмитрия Чистякова «ВКонтакте»: «Поясните, для чего более-менее нормальные остановочные павильоны меняют на козырьки, рассчитанные на 1-3 человек?».

Фото: vk.com/id3476702

Ответ редакции: за разъяснениями по теме «Сусанин» обратился в администрацию Ижевска, чтобы узнать, по какому принципу происходит замена остановочных павильонов, если они не «выглядят аварийными»? Почему принимается решение замены с большего размера на меньший? Также редакция спросила, есть ли возможность у горожан влиять на «дизайн» будущих остановочных павильонов в городе? Делимся с вами поступившим ответом.

Ответ эксперта. Управление благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска:

Замена остановочных комплексов проводится по результатам обследования конструкций, а также навесы устанавливаются там, где их раньше не было.

Замена навесов на трамвайных остановках «Улица Кирова» и «Улица Авангардная» произведена после ремонта трамвайных путей и проезжей части на улице Кирова, проведённого в августе 2023 года. При проведении ремонтных работ был зафиксирован коррозийный износ опор, расположенных ниже покрытия остановочных площадок.

Новые трамвайные остановки компактные. Это позволяет устанавливать их в пространстве между полосами движения транспорта, вблизи трамвайных путей (по опыту других городов — Санкт-Петербург, Пермь, Казань, Нижний Новгород, Волгоград). Размер навесов определён, исходя из ширины и длины посадочных площадок, в зависимости от пассажиропотока на остановках общественного транспорта.

В муниципалитете также отметили, что в 2023 году за счёт средств муниципального бюджета уже оборудовали навесами или завершаются работы по их установке на 18 посадочных площадках. Также заключены семь договоров на благоустройство 19 остановочных пунктов по итогам проведённого конкурса проектов благоустройства остановок общественного транспорта на территории Ижевска. Установка навесов с НТО выполняется за счёт компаний-инвесторов, основные работы будут проведены в строительный сезон 2024 года.

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