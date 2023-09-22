В будущем скейт-парке на набережной Сарапула установили рампу

Сарапул. Удмуртия. На набережной Сарапула установили рампу для катания на скейтбордах и велосипедах. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

Рампа появилась на месте будущего скейт-парка. Подрядчик уже начал благоустраивать территорию вокруг нее. По завершению работ юные экстремалы смогут оттачивать трюки с видом на набережную Камы.

Помимо этого ремонтные работы идут вдоль акватории реки. Рабочие выкладывают тротуар и обустраивают территорию для детской площадки.

Всего в 2023 году на городской набережной появится три общественных пространства: «детский остров», «спортивный остров» и зона для творчества и общения.