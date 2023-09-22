Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
33 несчастья Ижевского цирка Лонгрид Ижевский механический: в бою и в мирной жизни Лонгрид «ТЭС»: готовы решать важные для Удмуртии задачи Лонгрид

В будущем скейт-парке на набережной Сарапула установили рампу

08:30, 22 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В будущем скейт-парке на набережной Сарапула установили рампу
08:30, 22 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
479
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#набережная\n#скейт-парк\n#благоустройство
Фото: Центр территориального развития Удмуртии
479
0

Вокруг нее строители начали благоустраивать территорию.

Сарапул. Удмуртия. На набережной Сарапула установили рампу для катания на скейтбордах и велосипедах. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии. 

Рампа появилась на месте будущего скейт-парка. Подрядчик уже начал благоустраивать территорию вокруг нее. По завершению работ юные экстремалы смогут оттачивать трюки с видом на набережную Камы. 

Помимо этого ремонтные работы идут вдоль акватории реки. Рабочие выкладывают тротуар и обустраивают территорию для детской площадки.

Всего в 2023 году на городской набережной появится три общественных пространства: «детский остров», «спортивный остров» и зона для творчества и общения. 

08:30, 22 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
479
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#набережная\n#скейт-парк\n#благоустройство