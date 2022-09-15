Ремонт подземного перехода вблизи УдГУ в Ижевске продолжат в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о переносе сроков завершения ремонта в подземном переходе вблизи Удмуртского госуниверситета. Об этом он сообщил в прямом эфире Центра управления регионом.

Напомним, ранее сообщалось, что его откроют к началу учебного года. Глава Удмуртии давал поручение завершить работы к 27 августа.

«Нас подвели проектанты — недобросовестные и, мягко выражаясь, неопытные, которые сделали некачественную проектно-сметную документацию», — ответил Бекмеметьев.

Оказалось, что в документации в том числе не проработан в деталях раздел, касающийся ливневой канализации. Это один из важнейших пунктов, поскольку ежегодно по весне «подземку» затапливает.

Власти Ижевска приняли решение расторгнуть договор с подрядчиком. «Понятно, что это приведет к тому, что придется заново заказывать доработку уже разработанной проектной документации, но этот шаг самый верный, чтобы качественно сделать ремонт», — пояснил глава города.

К работам вернутся в следующем строительном сезоне.

Пока для горожан доступен один из двух коридоров. По словам градоначальника, его сделают максимально комфортным для пешеходов.