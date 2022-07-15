Студенты готовы разрисовать подземный переход вблизи УдГУ после его ремонта

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске студенты УдГУ сообщили о готовности разрисовать подземный переход и превратить его в объект искусства. Об этом сообщается на сайте Удмуртского государственного университета.

Напомним, в Ижевске планируется провести капитальный ремонт подземного перехода рядом с УдГУ. Он станет первым в городе, который будет соответствовать нормам доступной среды.

В феврале 2022 года студентам института искусств и дизайна УдГУ предложили создать проект нового подземного перехода. Также обучающиеся поделились мнениями, какую атмосферу они хотят видеть в переходе.

Ранее студенты уже предлагали идеи благоустройства «подземки», в числе их тем для оформления были: творчество композитора Петра Чайковского, 63 года со дня основания хоккейного клуба «Ижсталь», юбилей УдГУ и граффити. Обучающиеся хотят создать безопасный и удобный объект искусства, которым смогут пользоваться и маломобильные граждане. Около 50 студентов института искусства и дизайна уже подготовили эскизы и варианты дизайна.

В августе в переходе начнется капитальный ремонт, поэтому его закроют на 4 недели. Планируется, что обновленное место станет подарком студентам и преподавателям к новому учебному году.

Напомним, что ранее в переходе случались различные инциденты, например, людям удалось разбить антивандальные светильники. В 2021 году горожане предлагали отремонтировать «подземку» и нарисовать на стенах граффити, а в июне 2022 года власти Ижевска заявили о реконструкции перехода. На неё выделят более 11 млн рублей. На время работ будет организован наземный пешеходный переход.