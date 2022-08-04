В Ижевске появилась мемориальная доска в честь основателя школы граверного искусства

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 3 августа открыли памятную доску основателю школы граверного искусства Леонарду Васеву. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Мемориальная доска находится на фасаде дома №45 на улице Пастухова. В этом здании с 1960 по 1972 года жил народный художник Удмуртии Леонард Васев.

Самым выдающимся произведением мастера считается ружье, которое он посвятил 50-летию советской власти. Оружие представляли на Всемирной выставке «Экспо-67» в Монреале, а потом передали в Оружейную палату Московского Кремля.

«В этом году Ижевскому механическому заводу исполнилось 80 лет, в связи с этим фондом имени Михаила Тимофеевича Калашникова было принято решение об установке мемориальных досок выдающимся оружейникам», — поделилась президент фонда Елена Калашникова.

Напомним, что 27 июля в Ижевске открыли памятную доску в честь директора Ижевского мехзавода Николая Палладина, а в сентябре в городе появится мемориальная доска, посвященная директору механического завода Василию Чугуевскому.

Наша справка: Леонард Михайлович Васев родился в 1927 году в селе Косой Брод Свердловской области.

В 1942 году Леонард Васев стал учеником гравера в мастерской штампов на Ижевском машиностроительном заводе. Спустя год он начал там работать самостоятельно.

В 1944 году 17-летний Леонард Васев работал на производстве «штучных» охотничьих ружей, а в 1946 году с группой советских оружейников уехал в Германию на стажировку на завод «Братья Меркель» в город Зуль.

В 1954 году молодой человек вновь начал работать на Ижевском механическом заводе, где в 1956 году организовали Школу ружейного мастерства.