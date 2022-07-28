Мемориальную доску в честь директора Ижевского мехзавода Николая Палладина открыли на улице Советской

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открыли мемориальную доску в честь директора Ижевского механического завода Николая Палладина. Как сообщила пресс-служба администрации города, доску установили на стене дома №21 по улице Советской. В народе его называют «Дворянское гнездо», потому что при советской власти здесь занимали квартиры представители номенклатуры. Перед парадной частью дома стоит памятник Иосифу Наговицыну.

«Николай Палладин — один из тех людей, которым Ижевск обязан получением почётного звания "Город трудовой доблести". Сюда он приехал в 1941 году вместе с эвакуированным заводом. Возглавил ложевой цех «Ижмаша». Внедрил поточную линию для увеличения выпуска винтовок Мосина», — отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

В администрации также сообщили, что в ближайшее время в Ижевске откроют ещё две памятные доски — в честь Василия Чугуевского, который возглавлял Ижевский мехзавод с 1980 по 2002 годы, и в честь основателя ижевской школы гравёрного искусства Леонарда Васева.

Наша справка: Николай Иванович Палладин родился в 1908 году в селе Дютьково Верейского района Московской области. Трудовую деятельность он начал в 16 лет слесарем, технологом, начальником технологического бюро, начальником цеха на Подольском механическом заводе (1924-1941).

Окончил Ленинградскую лесотехническую академию (1937). В октябре 1941 года с эшелоном оборудования Подольского механического завода эвакуирован в Ижевск на завод №74 (позднее «Ижмаш»). Работал в должности инженера, заместителя начальника цеха, а с 1943 по 1946 годы - начальником деревообрабатывающего цеха. В январе 1946 года ему присуждена Государственная (Сталинская) премия СССР за коренное усовершенствование технологии и организацию высокопроизводительного поточного метода производства стрелкового вооружения, обеспечившие резкое увеличение выпуска продукции при значительном снижении себестоимости и сокращении потребности в рабочей силе.

28 января 1946 года нарком вооружения СССР Д. Ф. Устинов подписал приказ о назначении Палладина директором завода №622 (Ижевского механического завода). В 1973 году Николай Иванович Палладин ушёл на пенсию. Скончался он 2 апреля 1992 года.