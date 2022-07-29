Республиканскую туберкулезную больницу в Ижевске планируют сдать к концу 2023 года

Ижевск. Удмуртия. О ходе строительства республиканской туберкулезной больницы 29 июля журналистам рассказали председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов и исполняющий обязанности министра строительства Удмуртии Ришат Ибрагимов.

Ярослав Семенов напомнил, что контракт на строительство республиканской туберкулезной больницы был расторгнут, чтобы отразить цены в текущих условиях.

«Можно было бы настаивать и требовать исполнения контракта на прежних условиях, но мы понимаем, что экономическая ситуация изменилась настолько, что это фактически невозможно», — прокомментировал председатель кабмина.

Уже подготовлены изменения в проектно-сметную документацию, техническая часть и сметы отправлены в Главгосэкспертизу в Казань.

«Сметы проверяются, мы планируем выйти из экспертизы в конце августа или начале сентября, и после того, как будет заключение Главгосэкспертизы, объявим о завершении работ. Соответственно, объект планируем сдать в конце 2023 года», — рассказал исполняющий обязанности министра строительства Удмуртии Ришат Ибрагимов.

Напомним, в августе 2019 года сообщалось, что туберкулёзную больницу планируют сдать в 2021 году. Позднее сообщалось, что на новый корпус выделят еще более 930 млн рублей. На конец 2020 года объект был готов на 65%. В 2022 году Минстрой решил расторгнуть контракт с подрядчиком из-за неоднократного нарушения им своих обязательств и сдвинул сроки окончания строительства на 2022 год.