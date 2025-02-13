Ижевск. Удмуртия. В Перинатальном центре 1 РКБ Ижевска внедрили в работу систему микробиологического мониторинга. Об этом сообщается в группе медицинского учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Микробиологический мониторинг уже организовали во всех отделениях центра. Результаты исследований биологических образцов пациентов сразу заносятся на платформу «AMR cloud» («АМР облако»), и при выявлении микроорганизмов специалисты определяют их чувствительность к антибиотикам.

Если состояние пациента ухудшается, то врачи берут посевы биологического материала, например из трахеи или с ротоглотки. Если высевается возбудитель, имеющий определенную чувствительность к антибиотику, то врачи быстро назначают эффективную антибактериальную терапию. Таким образом получается увеличить шансы ребёнка на выздоровление.