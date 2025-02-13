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В Перинатальном центре 1 РКБ в Ижевске внедрили систему микробиологического мониторинга

08:30, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Перинатальном центре 1 РКБ в Ижевске внедрили систему микробиологического мониторинга
08:30, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
36
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#здоровье
Источник фото: 1 РКБ
36
0

Мониторинг организовали уже во всех отделениях центра.

Ижевск. Удмуртия. В Перинатальном центре 1 РКБ Ижевска внедрили в работу систему микробиологического мониторинга. Об этом сообщается в группе медицинского учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Микробиологический мониторинг уже организовали во всех отделениях центра. Результаты исследований биологических образцов пациентов сразу заносятся на платформу «AMR cloud» («АМР облако»), и при выявлении микроорганизмов специалисты определяют их чувствительность к антибиотикам.

Если состояние пациента ухудшается, то врачи берут посевы биологического материала, например из трахеи или с ротоглотки. Если высевается возбудитель, имеющий определенную чувствительность к антибиотику, то врачи быстро назначают эффективную антибактериальную терапию. Таким образом получается увеличить шансы ребёнка на выздоровление.

08:30, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
36
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#здоровье