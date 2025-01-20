В Удмуртии построят ещё восемь ФАПов и две амбулатории в 2025 году

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2025 году продолжится реализация программы по модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

В рамках программы, которая продлена до 2030 года, будет построено восемь новых ФАПов: в Воткинском, Глазовском, Завьяловском, Балезинском, Дебёсском, Игринском и Юкаменском районах Удмуртии. А также две врачебные амбулатории: в сёлах Шолья Камбарского района и Сосновка Шарканского района.

«Продолжится строительство поликлиники в Сарапуле, а также будут проведены капремонты на шести площадках в медорганизациях, закупят более 1 800 единиц оборудования», – сообщает Минздрав о других планах на 2025 год.