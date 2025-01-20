Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

В Удмуртии построят ещё восемь ФАПов и две амбулатории в 2025 году

09:40, 20 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии построят ещё восемь ФАПов и две амбулатории в 2025 году
09:40, 20 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
139
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#ФАП\n#здравоохранение\n#больница
Источник фото: Минздрав Удмуртии
139
0

А также планируется закупить более 1800 единиц нового медицинского оборудования.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2025 году продолжится реализация программы по модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

В рамках программы, которая продлена до 2030 года, будет построено восемь новых ФАПов: в Воткинском, Глазовском, Завьяловском, Балезинском, Дебёсском, Игринском и Юкаменском районах Удмуртии. А также две врачебные амбулатории: в сёлах Шолья Камбарского района и Сосновка Шарканского района.

«Продолжится строительство поликлиники в Сарапуле, а также будут проведены капремонты на шести площадках в медорганизациях, закупят более 1 800 единиц оборудования», – сообщает Минздрав о других планах на 2025 год.

09:40, 20 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
139
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#ФАП\n#здравоохранение\n#больница