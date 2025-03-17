Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с начала 2025 года специалисты Республиканской офтальмологической клинической больницы помогли 34 участникам спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В основном в ижевскую РОКБ поступают бойцы СВО с ранениями глаз, а также с болезнями, развившимися в результате ранений. Всего с начала года врачи оказали помощь 34 бойцам, двое из них нуждались в стационарном лечении – им провели операцию.

«Главная цель – оказание квалифицированной офтальмологической помощи этой категории граждан в короткие сроки. Медицинские услуги оказываются без очереди», – поделилась заместитель главврача РОКБ Елена Леонова.

Также в Минздраве республики напомнили, что участники спецоперации могут пройти расширенную диспансеризацию с прохождением узких специалистов.