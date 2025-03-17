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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии с начала года врачи Республиканской офтальмологии помогли 34 бойцам СВО с ранениями глаз

10:38, 17 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии с начала года врачи Республиканской офтальмологии помогли 34 бойцам СВО с ранениями глаз
10:38, 17 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
78
0
#Удмуртия\n#больница\n#ветераны СВО\n#министерство здравоохранения\n#ранение
Источник фото: пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии
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Два человека были прооперированы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с начала 2025 года специалисты Республиканской офтальмологической клинической больницы помогли 34 участникам спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В основном в ижевскую РОКБ поступают бойцы СВО с ранениями глаз, а также с болезнями, развившимися в результате ранений. Всего с начала года врачи оказали помощь 34 бойцам, двое из них нуждались в стационарном лечении – им провели операцию.

«Главная цель – оказание квалифицированной офтальмологической помощи этой категории граждан в короткие сроки. Медицинские услуги оказываются без очереди», – поделилась заместитель главврача РОКБ Елена Леонова.

Также в Минздраве республики напомнили, что участники спецоперации могут пройти расширенную диспансеризацию с прохождением узких специалистов.

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10:38, 17 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
78
0
#Удмуртия\n#больница\n#ветераны СВО\n#министерство здравоохранения\n#ранение