Сарапул. Удмуртия. В Сарапульской городской больнице появились специальные кабинеты медпомощи участникам СВО и их семьям. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала главврач больницы Вероника Яковлева.

Кабинеты создали в год празднования 80-летия Победы. В них врачи принимают ветеранов Великой Отечественной войны, участников спецоперации и людей, приравненных к этим категориям.

«Наша цель — обеспечить комфортное и оперативное решение медицинских вопросов для этих уважаемых граждан», — пишет Вероника Яковлева.