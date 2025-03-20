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В Сарапульской горбольнице открыли кабинеты медицинской помощи участникам СВО и их семьям

11:55, 20 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Сарапульской горбольнице открыли кабинеты медицинской помощи участникам СВО и их семьям
11:55, 20 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#больница\n#СВО\n#ветераны
Источник фото: vk.com (Вероника Яковлева)
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Также их могут посещать ветераны Великой Отечественной войны.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульской городской больнице появились специальные кабинеты медпомощи участникам СВО и их семьям. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала главврач больницы Вероника Яковлева. 

Кабинеты создали в год празднования 80-летия Победы. В них врачи принимают ветеранов Великой Отечественной войны, участников спецоперации и людей, приравненных к этим категориям. 

«Наша цель — обеспечить комфортное и оперативное решение медицинских вопросов для этих уважаемых граждан», — пишет Вероника Яковлева. 

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11:55, 20 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
9
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#больница\n#СВО\n#ветераны