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Жительница Удмуртии взыскала с больницы 2,5 миллиона рублей за смерть сестры

17:10, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Жительница Удмуртии взыскала с больницы 2,5 миллиона рублей за смерть сестры
17:10, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Глазов\n#Удмуртия\n#больница\n#суд\n#моральный вред
Источник фото: unsplash.com (Wesley Tingey)
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Она обвинила работников медучреждения в некачественном исполнении своих обязанностей.

Глазов. Удмуртия. Жительница Удмуртии взыскала с Глазовской межрайонной больницы 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда от смерти сестры. Об этом сообщает Глазовский районный суд Удмуртии. 

Женщина обратилась в суд с иском к Глазовской межрайонной больнице и Минздраву Удмуртии. Она пояснила, что из-за того, что работники больницы ненадлежаще исполняли свои обязанности, скончалась её сестра, имеющая несовершеннолетнего ребёнка. Поэтому женщина требовала возместить причинённый ей и ребёнку моральный ущерб на сумму 2,2 млн и 4,2 млн рублей соответственно. 

Глазовский районный суд Удмуртии установил, что по факту смерти женщины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). Впоследствии его прекратили за истечением сроков давности уголовного преследования. 

Проанализировав все материалы дела, судья счёл, что исковые требования обоснованы. Оценивая степень нравственных страданий истца и малолетнего ребенка, суд взыскал с Глазовской межрайонной больницы в пользу сестры погибшей миллион рублей, а в пользу её ребёнка — 2,5 млн рублей. 

17:10, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
9
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#больница\n#суд\n#моральный вред