Воткинск. Удмуртия. В Воткинске 1 февраля заработала объединённая Воткинская районная больница. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В её состав вошли три медучреждения – городская, районная и детская больницы. Главным врачом назначена Анна Телегина.

Теперь в одной больнице будет проводиться лечение всех жителей Воткинска и Воткинского района – это более 120 тыс. человек, в том числе 28 тыс. детей.

«Слияние позволит улучшить качество оказания помощи населению, а также увеличить количество сотрудников, получающих специальную социальную выплату, с 604 до 794 человек», – отметил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Также он рассказал о материально-технических улучшениях, которые ждут учреждение в 2025 году. Сейчас стартует ремонт во взрослой поликлинике на улице Спорта, там собираются заменить окна, двери, инженерные коммуникации, отремонтировать полы, стены и потолки. Также в больницу продолжит поступать новое медицинское оборудование.

Напомним, также объединению подверглась ижевская городская больница №3.