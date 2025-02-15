Ижевск. Удмуртия. За несколько месяцев работы нового компьютерного томографа в Ижевской ГКБ №9 обследовано более 450 человек.Об этом сообщает пресс-служба Минздрава УР.

Напомним, аппарат был установлен в 2024 году в рамках национального проекта «Здравоохранение». С этого года действует новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

Главный врач ГКБ №9 Елена Сычева сказала, что компьютерный томограф в медучреждении используется активно: «Томограф позволяет проводить как нативные исследования, так и с использованием контрастного вещества, в том числе по протоколу КТ-ангиографии. Благодаря его работе были впервые выявлены случаи саркоидоза, новообразований легких и желудочно-кишечного тракта, и, конечно, более десятка случаев острого нарушения кровообращения по типу ишемического и геморрагического инсультов. Пациенты были оперативно направлены на дополнительные обследования и консультации врачей в сосудистые центры» - оценила работу новой техники Елена Сычева

С 10 по 16 февраля в России проходит Неделя осведомленности о заболеваниях сердца. К примеру, в Удмуртии список пациентов, страдающих от болезней системы кровообращения, ежегодно пополняется примерно на 20 тысяч человек. Самое распространенное заболевание - артериальная гипертония, стойкое повышение артериального давления, которое может привести к инсульту или инфаркту. Чаще всего опасное заболевание провоцирует большое количество жирной и углеводной пищи, курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни.