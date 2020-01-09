Соответствующую субсидию выделил федеральный бюджет.

Ижевск. Удмуртия. Более 930 млн рублей выделят на новый корпус туберкулезной больницы в Ижевске. Как сообщает пресс-служба правительства России, премьер-министр страны Дмитрий Медведев утвердил распределение более 95 млрд рублей субсидий на строительство объектов здравоохранения.

Средства выделяются с целью повышения доступности и качества медицинской помощи в субъектах России. Адресное распределение субсидий на строительство находящихся в региональной и муниципальной собственности объектов здравоохранения утверждено в конце 2019 года.

В Удмуртии таким объектом капитального строительства является «Республиканская клиническая туберкулезная больница» Минздрава Удмуртии, находящаяся в Ижевске.

Напомним, здесь планируют построить новый корпус с поликлиникой. Отметим, что мощность, подлежащая вводу в эксплуатацию, составляет 140 коек и 100 посещений в смену. В эксплуатацию здание планируют ввести в 2021 году. На эти цели в 2020 году правительство России планирует выделить 451 млн 600 тыс. рублей, а в 2021 году — 482 млн 926 тыс. рублей.