Новый комплекс туберкулезной больницы в Ижевске планируют открыть в конце 2021 года

Строительная готовность объекта составляет 65%.

Ижевск. Удмуртия. Замминистра здравоохранения Удмуртии Сергей Стрижнев провёл рабочее совещание по строительству нового лечебного комплекса Республиканской клинической туберкулёзной больницы. Как сообщила пресс-служба министерства, новые корпуса планируют открыть к концу 2021 года.

«На сегодняшний день строительство идёт в графике, по плану мы рассчитываем получить законченный строительный объект в сентябре следующего, 2021 года. Несколько месяцев понадобиться на лицензирование, дооснащение лечебным оборудованием и расходными материалами. Начало лечения пациентов — конец 2021 — начало 2022 года», — отметил Сергей Стрижнев.

На конец ноября 2020 года строительная готовность объекта составляет 65%. Полностью возведены здания хирургического и детского корпусов, готова кровля, идёт установка окон и подготовка к чистовой отделке зданий. Идёт реконструкция существующих зданий прачечной и котельной.

В новом хирургическом корпусе предусмотрено боксированное отделение и маломестные палаты для минимизации пересечения потоков пациентов. На втором этаже разместится диагностическое отделение, которое будет оснащено современными лабораториями, аппаратом компьютерной томографии, оборудованием эндоскопической и ультразвуковой диагностики. Также в корпусе появятся современные операционные и реанимационное отделение.

Детский корпус будет полностью изолирован от потока взрослых пациентов и также оснащён всем необходимым лечебным и диагностическим оборудованием. Кроме того, здесь разместится новая школа, предназначенная для детей, находящихся на длительном стационарном лечении.

Напомним, в начале 2020 года стало известно, что более 930 млн рублей выделят на новый корпус туберкулёзной больницы в Ижевске. В октябре правительство Удмуртии сообщило, что общая стоимость строительства корпуса тубдиспансера составляет 1,4 млрд рублей.

Отметим, что на ноябрь 2020 года эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу в Удмуртии стабильная, за 10 месяцев зарегистрировано снижение заболеваемости на 28%, выявлено 333 новых пациента.