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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В стационаре Глазовской межрайонной больнице ввели карантин из-за ОРВИ

11:37, 26 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В стационаре Глазовской межрайонной больнице ввели карантин из-за ОРВИ
11:37, 26 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#здоровье\n#ОРВИ\n#Глазов\n#больница\n#карантин
Источник фото: vk.com (Глазовская межрайонная больница)
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Пришедшие на процедуры обязательно должны надевать маску.

Глазов. Удмуртия. В стационаре Глазовской межрайонной больнице ввели карантин из-за ОРВИ. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Из приказа главврача следует, ограничительные мероприятия вводятся на территории всех стационарных учреждений.

Посещение пациентов родственниками допускается только с разрешением от заведующего. Пациентам запрещены прогулки на прилегающей территории медучреждения. Кроме того, вводится масочный режим для амбулаторных пациентов, которым необходимо пройти КТ, УЗИ, МРТ и другие процедуры. 

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11:37, 26 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
73
0
#здоровье\n#ОРВИ\n#Глазов\n#больница\n#карантин