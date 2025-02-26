Глазов. Удмуртия. В стационаре Глазовской межрайонной больнице ввели карантин из-за ОРВИ. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Из приказа главврача следует, ограничительные мероприятия вводятся на территории всех стационарных учреждений.

Посещение пациентов родственниками допускается только с разрешением от заведующего. Пациентам запрещены прогулки на прилегающей территории медучреждения. Кроме того, вводится масочный режим для амбулаторных пациентов, которым необходимо пройти КТ, УЗИ, МРТ и другие процедуры.