Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в уроандрологическое отделение Республиканской детской клинической больницы поступил новый уретерореноскоп. Об этом сообщается в группе «РДКБ Ижевск» во «ВКонтакте».

«При помощи уретерореноскопа врачи смогут дробить камни мочеточников лазером, убирать опухоли мочеточников и лоханки, восстановить проходимость мочевыводящих путей без единого разреза», – рассказывает заведующий уроандрологическим отделением Руслан Урасин.

Ранее детей с такими патологиями в зависимости от течения заболевания отправляли в Москву, но теперь, с появлением эндоскопа, такие операции будут проводиться в Ижевске.

Он позволяет без разрезов забраться в мочеточник и почку и провести там хирургическую операцию.

Сообщается, что наличие такого аппарата повысит уровень оказания урологической помощи детям: сократится количество дней пребывания ребенка в стационаре, также послеоперационный период будет проходить легче. Уретерореноскоп подходит даже для лечения грудных детей.