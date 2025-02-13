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В ижевской РДКБ появился новый аппарат для операций на мочеточнике и почках

14:10, 13 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В ижевской РДКБ появился новый аппарат для операций на мочеточнике и почках
14:10, 13 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
332
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#РДКБ\n#здравоохранение\n#здоровье
Источник фото: «РДКБ Ижевск» «ВКонтакте»
332
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Он позволяет проводить манипуляции без разрезов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в уроандрологическое отделение Республиканской детской клинической больницы поступил новый уретерореноскоп. Об этом сообщается в группе «РДКБ Ижевск» во «ВКонтакте».

«При помощи уретерореноскопа врачи смогут дробить камни мочеточников лазером, убирать опухоли мочеточников и лоханки, восстановить проходимость мочевыводящих путей без единого разреза», – рассказывает заведующий уроандрологическим отделением Руслан Урасин.

Ранее детей с такими патологиями в зависимости от течения заболевания отправляли в Москву, но теперь, с появлением эндоскопа, такие операции будут проводиться в Ижевске.

Он позволяет без разрезов забраться в мочеточник и почку и провести там хирургическую операцию.

Сообщается, что наличие такого аппарата повысит уровень оказания урологической помощи детям: сократится количество дней пребывания ребенка в стационаре, также послеоперационный период будет проходить легче. Уретерореноскоп подходит даже для лечения грудных детей.

14:10, 13 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
332
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#РДКБ\n#здравоохранение\n#здоровье