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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии в мошенничестве подозревается и. о. главврача одной из частных клиник

15:58, 02 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии в мошенничестве подозревается и. о. главврача одной из частных клиник
15:58, 02 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
527
0
#Удмуртия\n#УФСБ по Удмуртии\n#мошенничество\n#больница\n#социальное страхование\n#деньги
Источник фото: ИА «Сусанин»
527
0

Он получал деньги из фонда медстрахования за уже оплаченные ранее препараты.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пресечена преступная деятельность исполняющего обязанности главврача одной из частных клиник, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает УФСБ РФ по Удмуртской Республике.

По данным ведомства, подозреваемый, используя своё служебное положение, похищал деньги из фонда обязательного медицинского страхования. Пациенты клиники сами оплачивали все необходимые для операции медицинские материалы и препараты. При этом и.о. главврача подвал сведения о якобы закупках указанных материалов в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Полученные деньги подозреваемый использовал по своему усмотрению. На основании этих данных в МВД по Удмуртии возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Следствие продолжается.

За совершение указанного преступления врачу грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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15:58, 02 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
527
0
#Удмуртия\n#УФСБ по Удмуртии\n#мошенничество\n#больница\n#социальное страхование\n#деньги